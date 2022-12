Biden roept noodtoestand uit in door sneeuw geteisterde staat New York

De grote winterstorm waar de VS onder gebukt gaat, heeft de afgelopen dagen met name in het oosten van de staat New York veel problemen opgeleverd. Alleen al in en rond de stad Buffalo zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. President Joe Biden schiet de staat nu te hulp.

Het extreem winterse weer zorgt sinds vorige week voor problemen in het land. Volgens NBC News heeft de sneeuwstorm al zeker zestig levens geëist in alle getroffen staten. Het is de verwachting dat dit dodental verder oploopt.

Ook gouverneur Kathy Hochul van New York waarschuwde maandag voor de gevolgen van het extreme weer. Volgens haar is het de verwoestendste sneeuwstorm in de geschiedenis van de staat. Ook in 1977 werd New York getroffen door een forse sneeuwstorm. Die eiste dertig levens.

Sinds vrijdag is bijna 1,2 meter sneeuw gevallen in Buffalo. Hulpdiensten waren maandag druk bezig met het weghalen van de sneeuw. Hoewel er een rijverbod geldt, gingen er toch mensen de weg op. Daardoor staan er veel gestrande voertuigen langs de kant van de weg.

In onder meer deze gestrande voertuigen zijn doden aangetroffen. Ook kwamen mensen om het leven doordat ze zich te veel inspanden, terwijl ze sneeuw aan het scheppen waren. New York waarschuwt inwoners nu, zodat ze op een veilige manier sneeuw gaan ruimen.

In de nacht van maandag op dinsdag heeft Biden in de staat de noodtoestand afgekondigd. Door die maatregel kan de overheid bijvoorbeeld geld en reddingswerkers naar het gebied sturen.

Ook dinsdag wordt sneeuwval verwacht in Buffalo. Naar verwachting lopen de temperaturen in de getroffen staten in de loop van de week op.

