Leger van Servië in hoogste staat van paraatheid om spanningen met Kosovo

Na weken van oplopende spanningen met Kosovo heeft Servië haar leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Dat liet de Servische minister van Defensie maandagavond weten. Het leger is volgens hem nu volledig gereed om "gewapend geweld" te gebruiken mocht dat nodig zijn.

Ook wordt volgens de defensieminister het aantal speciale strijdkrachten opgeschaald van de huidige 1500 manschappen naar 5000. De acties staan haaks op de oproep van de vredesmissie van de NAVO in het gebied. Die riep maandag nog op om acties te vermijden die kunnen zorgen voor escalatie.

De oproep was een reactie op een incident in het noorden van Kosovo. In de buurt van een patrouille van de NAVO-missie werd geschoten. Daarbij raakte niemand gewond, wie er precies schoot en waarom wordt nog onderzocht.

De spanningen tussen Servië en Kosovo laaien sinds 2008 geregeld op. Dat jaar verklaarde Kosovo zich onafhankelijk, maar Servië is Kosovo blijven zien als haar eigen grondgebied. Dat levert vooral flinke spanningen op in het noorden van Kosovo omdat daar veel etnische Serviërs wonen.

De laatste weken groeit de onrust nadat honderden Servische medewerkers van de Kosovaarse politie en justitie hun werk neerlegden. Dat deden ze uit protest tegen een controversieel besluit over kentekenplaten. Platen die in Servië waren afgegeven zouden in Kosovo verboden worden. Het beleid werd uiteindelijk geschrapt, maar toen was de geest al uit de fles.

Grote boosheid over verkiezingen en arrestatie ex-politieagent

De spanningen liepen vervolgens verder op toen Pristina, de grootste stad van Kosovo, aankondigde in december lokale verkiezingen te organiseren in veel gemeenten waar een meerderheid van de inwoners etnisch Servisch is. Vanwege alle verontwaardiging werden die verkiezingen tot april uitgesteld.

Vervolgens was er op 10 december nog de arrestatie van een Servische voormalige politieman in Kosovo. Die arrestatie leidde opnieuw tot grote woede onder etnische Serviërs, die wegbarricades opwierpen en zo het verkeer rond twee grensovergangen platlegden.

