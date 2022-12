Rohingya’s na weken op zee aan land in Indonesië, anderen vermoedelijk verdronken

Een groep van 185 Rohingya's is maandag aan land gekomen in het Indonesische Atjeh. De vluchtelingen stapten eind november op een boot in Bangladesh waarna ze wekenlang vastzaten op zee. Een andere boot met 180 vluchtelingen is vermoedelijk gezonken.

De 185 mannen, vrouwen en kinderen die maandag in Atjeh werden opgevangen, zijn er ernstig aan toe. "Na al die weken op zee zijn ze door uitdroging en vermoeidheid nu erg zwak", vertelt een lokale politiechef tegen persbureau AP.

Op sociale media worden beelden gedeeld van de aankomst van de Rohingya's. Velen zijn uitgemergeld en zakken van uitputting ineen of schreeuwen om hulp. Een van de opvarenden zei tegen AP dat er onderweg 20 mensen omkwamen. Hun lichamen zouden volgens hem in zee zijn gegooid.

De groep Rohingya's werd na het krijgen van eerste hulp maandagavond naar een school gebracht. Daar worden ze tijdelijk opgevangen, het is nog onduidelijk of ze in Indonesië kunnen blijven.

Andere boot met 180 opvarenden vermoedelijk gezonken

De Rohingya's zijn een moslimminderheid die in Myanmar gebukt gaat onder moord en geweld. Om die reden sloegen velen op de vlucht, naar schatting een miljoen Rohingya's wonen nu in overvolle opvangkampen in Bangladesh. Jaarlijks riskeren honderden Rohingya's hun leven in een poging de uitzichtloosheid van de opvangcentra per boot te ontvluchten.

Afgelopen zondag liet Indonesië ook al een groep van 58 vluchtelingen aan land. Volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, is er nog een derde boot die op drift is geraakt. Omdat daarvan geen enkel signaal meer is vernomen, vreest UNHCR voor het leven van alle 180 opvarenden.

