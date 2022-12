Verdachte schietpartij in Parijs wordt vervolgd voor moord met racistisch motief

De 69-jarige man die vrijdag is opgepakt wegens het doodschieten van drie mensen in Parijs, wordt vervolgd voor moord. William M. opende vrijdag het vuur bij een Koerdisch cultureel centrum in Parijs. De schutter had volgens justitie een racistisch motief.

M. wordt ook een poging tot moord op drie mensen ten laste gelegd, melden Franse media. Een rechter besloot maandag dat hij voorlopig blijft vastzitten.

Hij opende rond 12.00 uur het vuur op de Rue d'Enghien in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. Volgens de burgemeester van het stadsdeel werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. De verdachte zou zijn aangehouden in de kapsalon.

M. heeft verklaard "een pathologische haat" te voelen jegens "vreemdelingen". Verder zei de verdachte dat hij depressief is. Volgens justitie was M. van plan zichzelf na de aanval doden, maar lukte dat niet door zijn arrestatie.

Volgens Franse media heeft M. vorig jaar met een zwaard een migrantenkamp aangevallen.

