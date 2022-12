OM vervolgt verdachte schietpartij in Parijs voor moord met racistisch motief

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De 69-jarige man die vrijdag werd opgepakt voor het doodschieten van drie mensen in Parijs wordt vervolgd voor moord. William M. opende vrijdag het vuur bij een Koerdisch cultureel centrum in Parijs. De schutter handelde volgens het OM uit racistisch motief.

M. opende rond 12.00 uur het vuur op de Rue d'Enghien in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. Volgens de burgemeester van het stadsdeel werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. De verdachte zou uiteindelijk zijn aangehouden in de kapsalon.