Ontspoorde trein lekt nog steeds ammoniak, Servische stad verlengt noodtoestand

De goederentrein die ontspoorde nabij de Servische stad Pirot lekt nog altijd ammoniak. Dat meldt de Servische minister van Bouw en Infrastructuur, Goran Vesic. Volgens hem is de situatie wel onder controle en is er geen reden voor paniek.

"We moeten wel voorzichtig zijn, want het incident is nog niet achter de rug en repareerwerkzaamheden zijn in volle gang", aldus Vesic.