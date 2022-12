VN dringt er bij Taliban op aan: draai inperkingen vrouwenrechten terug

De Verenigde Naties en de Taliban hebben maandag gesproken over de nieuwste inperkingen van vrouwenrechten in Afghanistan. De regering verbiedt sinds zaterdag niet-gouvernementele organisaties (ngo's) om vrouwelijke medewerkers in te zetten. De VN wil dat de Taliban die beleidswijziging terugdraait.

Wat is een ngo? Een ngo is een organisatie die een sociaal, maatschappelijk of wetenschappelijk belang nastreeft.

Een ngo staat los van de overheid en is geen commerciële organisatie.

Bekende voorbeelden zijn Artsen zonder Grenzen en Stichting Vluchteling.

Het plaatsvervangende hoofd van de VN-missie in Afghanistan, Ramiz Alakbarov, sprak met de Afghaanse minister van Financiën, Mohammad Hanif. "Miljoenen Afghanen hebben humanitaire hulp nodig. Het is daarom essentieel dat deze beperkingen worden opgeheven", benadrukte Alakbarov.

Een dag eerder hadden enkele grote buitenlandse hulporganisaties al aangekondigd dat zij hun werk in Afghanistan zouden neerleggen. Volgens hen is het onmogelijk om zonder de hulp van vrouwen de Afghaanse bevolking - en in het bijzonder Afghaanse vrouwen - te helpen.

Ngo's riskeren hun werkvergunning als zij toch vrouwen blijven inzetten. Volgens de Taliban waren er "veel klachten" binnengekomen over vrouwelijke werknemers die de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet volgden.

De VN staat niet op de ngo-lijst. Maar de organisatie sluit wel vaak contracten met ngo's die in Afghanistan zijn geregistreerd om humanitair werk te verrichten.

Sinds de Taliban vorig jaar augustus opnieuw aan de macht kwamen, raken meisjes en vrouwen steeds meer rechten kwijt. Dat zorgt ook voor kritiek in islamitische landen als Turkije, Iran en Pakistan.

Eerder

Aanbevolen artikelen