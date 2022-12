China voert met 71 vliegtuigen militaire oefening uit in Straat van Taiwan

China heeft dit weekend 71 gevechtsvliegtuigen ingezet tijdens een militaire oefening in de Straat van Taiwan. Dat stelt het Taiwanese ministerie van Defensie maandag. Onder de vliegtuigen zouden onder meer tientallen straaljagers zijn geweest.

Het ging om het grootste vertoon van militaire macht van China sinds het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden was in augustus in Taiwan om de Amerikaanse steun aan het eiland te bevestigen. China sprak dit maandag van een "samenspanning" tussen Taiwan en de Verenigde Staten. China beschuldigt de VS ervan Taiwan te willen losweken van de Volksrepubliek.