Tientallen mensen vergiftigd door ammoniaklek in Servische stad Pirot

Tientallen mensen in de Servische stad Pirot zijn met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een ammoniaklek. Die ontstond nadat een goederentrein ontspoorde die ammoniakgas vervoerde.

In Pirot is de noodtoestand uitgeroepen. Inwoners van de stad moeten binnenblijven en de scholen blijven morgen dicht.

Door de geconcentreerde ammoniakwolk was het zicht op een nabije snelweg slecht, waardoor meerdere auto's op elkaar botsten. De weg richting Bulgarije is afgesloten. Het was er erg druk vanwege de kerstvakantie.