Franse officier van justitie: verdachte schietpartij haat buitenlanders

De Fransman die wordt verdacht van het doodschieten van drie mensen in Parijs, heeft bekend een "pathologische" haat tegen buitenlanders te hebben, zegt de Franse officier van justitie. De man verwondde vrijdag bij een Koerdisch cultureel centrum ook nog eens drie anderen. Hij is zaterdag overgebracht naar een psychiatrische inrichting van de politie.

De verdachte zei aanvankelijk mensen te hebben willen doden in de noordelijke Parijse voorstad Seine-Saint-Denis, waar veel immigranten wonen. Maar omdat daar te weinig mensen op straat waren, besloot hij naar een wijk in de hoofdstad te gaan waar veel Koerden verblijven.

De man heeft verklaard depressief te zijn en zelfmoordneigingen te hebben. Volgens de aanklager was hij van plan zichzelf te doden na de aanval. Zijn haat jegens buitenlanders zou zijn veroorzaakt door een inbraak in zijn woning in 2016. Hij was een bekende van de politie. Franse media meldden dat hij vorig jaar met een zwaard een migrantenkamp heeft aangevallen.