Twee mensen bedolven onder lawine bij Oostenrijkse plaats Lech

In een skigebied niet ver van de populaire Oostenrijkse wintersportplaats Lech hebben talrijke reddingswerkers uren met man en macht gezocht naar wintersporters die onder een lawine zijn bedolven. Eerst ging de politie uit van ongeveer tien mogelijke slachtoffers, maar dat aantal werd fors naar beneden bijgesteld.

"We doen er alles aan om de wintersporters te redden", liet de gemeente Lech weten aan persbureau APA. Volgens Oostenrijkse media zijn ruim tweehonderd man betrokken bij de reddingspoging. Zij spreken over een wedloop tegen de tijd omdat de overlevingskansen snel dalen.

Het incident was bij Zürs in het Trittkopf-gebergte op ruim 2700 meter hoogte. Het skigebied was geopend. Het is nog onbekend of de vermisten offpiste waren ten tijde van de lawine.