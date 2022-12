Hulporganisaties leggen werk in Afghanistan neer na nieuwe regel van Taliban

Drie buitenlandse hulporganisaties, waaronder Save the Children, hebben zondag aangekondigd voorlopig met hun werk in Afghanistan te stoppen. Ze doen dit omdat de Taliban alle niet-gouvernementele organisaties (ngo's) sinds zaterdag verbiedt om vrouwelijke medewerkers in te zetten.

"We kunnen kinderen, vrouwen en mannen in Afghanistan die in grote nood verkeren, niet goed bereiken zonder ons vrouwelijk personeel", laten de drie ngo's weten in een gezamenlijke verklaring. Daarin staat ook dat de miljoenen Afghanen in nood sinds augustus vorig jaar niet bereikt zouden zijn zonder de inspanning van hun vrouwelijke medewerkers.

De fundamentalistische Taliban-regering dreigt de vergunningen in te trekken van ngo's die zich niet aan de nieuwe regels houden. Sommige vrouwelijke werknemers volgen de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet, is de motivatie. Er zouden veel klachten over zijn binnengekomen. In Afghanistan zijn meer dan 180 binnenlandse en internationale ngo's actief.

Het is onduidelijk of het bevel ook geldt voor agentschappen van de Verenigde Naties (VN), die veel personeel hebben in Afghanistan. De VN staan niet op de ngo-lijst, maar sluiten vaak contracten met ngo's die in Afghanistan zijn geregistreerd om humanitair werk te verrichten. Hulpverleners zeggen dat vrouwelijke werknemers cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat vrouwen toegang hebben tot hulp.

Zaterdag werd er op kleine schaal gedemonstreerd tegen het verbod in de westelijke stad Herat. De politie probeerde de demonstranten uiteen te drijven met waterkanonnen en wapenstokken.

Sinds de Taliban vorig jaar augustus opnieuw aan de macht kwamen, worden meisjes en vrouwen steeds meer rechten ontnomen. Dat zorgt ook voor kritiek in islamitische landen als Turkije, Iran en Pakistan.

