Paus roept tijdens kerstzegen op tot beëindiging 'zinloze' oorlog in Oekraïne

Paus Franciscus heeft zondag in zijn traditionele kerstzegen Urbi et Orbi de "zinloze" oorlog in Oekraïne veroordeeld. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk riep ook op voedsel niet langer als wapen te gebruiken.

"Moge de Heer ons inspireren tot concrete gebaren van solidariteit om allen die lijden bij te staan, en moge Hij de geesten verlichten van degenen die de macht hebben om de wapens tot zwijgen te brengen en onmiddellijk een einde te maken aan deze zinloze oorlog", zei de kerkvorst vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

Ook mag voedsel volgens hem niet meer als wapen worden gebruikt. "Elke oorlog lokt honger uit en voedsel wordt ingezet als wapen, waardoor het niet kan worden uitgedeeld aan bevolkingsgroepen die al lijden", zei hij tegen de duizenden gelovigen die zich op het plein voor de kerk hadden verzameld. De paus pleitte voor het maken van afspraken om "van voedsel uitsluitend een instrument van vrede te maken".

Traditiegetrouw hebben tienduizenden mensen de boodschap om 12.00 uur aangehoord op het St. Pietersplein in Vaticaanstad. De paus sloot zijn boodschap zoals gebruikelijk af met de zegen "zalig kerstfeest" en de zegen Urbi et Orbi, dat 'voor de stad en voor de wereld' betekent.

Paus Franciscus, die vanwege chronische knieproblemen steeds vaker is aangewezen op een rolstoel, sprak de kerstzegen staand uit.

