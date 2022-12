Nederlander met schotwonden uit auto gegooid in centrum van Antwerpen

In het centrum van Antwerpen is zondag rond 06.00 uur een Nederlander met meerdere schotwonden gevonden. De 26-jarige man uit Vlissingen verkeert in levensgevaar.

Het slachtoffer werd ter hoogte van de Melkmarkt, vlakbij de Grote Markt in de havenstad, uit een auto gegooid. De bestuurder van de wagen met Nederlands kenteken ging ervandoor.

"Een Nederlander die bij het slachtoffer was, is voor ondervraging meegenomen", zegt de Belgische politie. Of die man iets met het voorval te maken heeft, is nog onduidelijk.

Er is onderzoek ingesteld en de politie probeert het voertuig waaruit het slachtoffer is gegooid op te sporen.

