Minstens zestien doden bij verkeersongelukken door extreme kou in de VS

De extreme winterstorm die zaterdag een groot deel van de Verenigde Staten trof heeft voor veel verkeersongelukken gezorgd. Daarbij kwamen minstens zestien mensen om het leven. Nog altijd zitten zeker 700.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom, meldt persbureau Reuters.

Het is een van de koudste Kerstavonden ooit in de Verenigde Staten wegens de extreme winterstorm die over het land trekt. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Zaterdag werden meer dan 2.700 vluchten geannuleerd en 6.400 vluchten vertraagd. Op vrijdag werden zo'n 5.000 vluchten geannuleerd.

Door het hele land vonden verkeersongelukken plaats vanwege het winterweer. Daarbij vielen zeker zestien doden en honderden mensen kwamen vast te zitten op wegen vol ijs en sneeuw. In de staat New York moest de nationale garde bijvoorbeeld te hulp schieten nadat 500 automobilisten vast waren komen te zitten. Zeker één dodelijk slachtoffer werd aangetroffen in een auto, aldus een lokale functionaris. "Mensen kunnen nergens heen, alles is dicht, dus blijf gewoon thuis," zei hij tegen MSNBC.

Extreem lage temperaturen gemeten

In Minneapolis, een stad in de staat Minnesota, werd zaterdag de laagste temperatuur gemeten. Het werd daar -21 graden Celsius. Op kerstochtend zal naar verwachting Fargo in North Dakota de koudste plek in de VS zijn, met temperaturen van -28 Celsius.

In een groot deel van de VS zal de temperatuur dinsdag weer terug naar normaal zijn, maar aan de oostkust blijft het zeker tot donderdag of vrijdag extreem koud.

