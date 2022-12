Vrouwelijke werknemers van ngo's in Afghanistan mogen niet meer naar hun werk

Vrouwelijke werknemers van lokale en buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (ngo's) in Afghanistan mogen niet langer naar hun werk komen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken van de Afghaanse Taliban-regering zaterdag bevolen. Deze stap beperkt de vrijheid van vrouwen in Afghanistan nog verder.

Het is onduidelijk of het bevel ook geldt voor agentschappen van de Verenigde Naties (VN), die veel personeel hebben in Afghanistan. De VN staan niet op de ngo-lijst, maar sluiten vaak contracten met ngo's die in Afghanistan zijn geregistreerd om humanitair werk te verrichten. Hulpverleners zeggen dat vrouwelijke werknemers cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat vrouwen toegang hebben tot hulp.