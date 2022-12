1,5 miljoen huishoudens in VS zonder stroom door winterstorm, noodtoestand in New York

Meer dan anderhalf miljoen Amerikaanse huishoudens zitten vrijdag zonder elektriciteit door een gigantische winterstorm. De staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen om hulpdiensten meer middelen te geven. Elders moesten vliegvelden sluiten en gebeurden dodelijke ongevallen op de weg door gladheid.

Volgens de Amerikaanse nationale weerdienst NWS gaat het om een historische winterstorm. De temperatuur is op sommige plekken gedaald tot onder -40 graden. De komende dagen wordt het waarschijnlijk nog kouder.

Het extreme weer gaat gepaard met veel sneeuw. Meer dan twee derde van de bevolking wordt gewaarschuwd voor de omstandigheden. Het gaat om ruim 200 miljoen Amerikanen.

"Zo'n storm vindt eens in een generatie plaats en kan wijdverspreide, verstorende en mogelijk verlammende effecten hebben in het midden en oosten van het land", aldus de NWS.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Problemen het grootst in oostelijke staten

Volgens de laatste berichten zijn de problemen het grootst in de oostelijke staten North Carolina, Tennessee en Virginia. Duizenden vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. Het internationale vliegveld Buffalo Niagara in de staat New York moest zelfs sluiten vanwege de barre weersomstandigheden.

Dat terwijl eind december een van de drukste periodes van het jaar is voor Amerikaanse luchthavens. Volgens verslaggevers van BBC News zijn vliegvelden overspoeld met gestrande reizigers die op stoeltjes overnachten. Donderdag werden ook al zo'n 10.000 van de grofweg 45.000 dagelijkse vluchten in de Verenigde Staten geannuleerd.

Aantal dodelijke slachtoffers onduidelijk

Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers de winterstorm tot dusver heeft geëist. In de staat Kentucky kwamen drie automobilisten om het leven bij ongelukken op gladde wegen. De politie deelde dekens uit aan automobilisten die in de file stonden te wachten tot de weg werd vrijgegeven.

President Joe Biden waarschuwde zijn bevolking donderdag al voor het noodweer. "Dit is serieus. Het is gevaarlijk en bedreigend. Dit is niet zoals de sneeuwdagen uit je kindertijd."

0:45 Afspelen knop Extreme kou in VS: spelen met kokend water en otters in de sneeuw

Eerder

Aanbevolen artikelen