Het werk van de Amerikaanse parlementaire commissie die onderzoek deed naar de dodelijke bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 zit erop. De conclusies zijn spijkerhard: de Amerikaanse oud-president Donald Trump was de aanstichter en moet vervolgd worden. Daarmee ligt de bal bij het ministerie van Justitie. Wat kunnen we nu verwachten?

Het rapport van de commissie noemt Trump de spil van een vooropgezet plan om de verkiezingsuitslag te verwerpen. Daarmee wijst de commissie de mogelijkheid dat de Capitool-bestorming een spontaan ongeluk was pertinent af.

Bijna twee jaar na de dodelijke bestorming komt de commissie daarom met elf aanbevelingen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ze adviseert onder meer de oud-president te vervolgen voor vier overtredingen, waaronder het aanzetten tot een opstand. Nooit eerder adviseerde het Amerikaanse parlement een oud-president strafrechtelijk te vervolgen.

Maar hoe ondubbelzinnig de aanbevelingen en conclusies ook zijn, het is nog maar de vraag of Trump daadwerkelijk vervolgd zal worden. De adviezen zijn niet-bindend, waarmee het rapport voornamelijk symbolisch is.

Rapport vergroot druk op ministerie om te handelen

Allereerst de vraag: wat is het werk van de parlementaire commissie dan waard? De commissie schiep orde in de chaos. Ze interviewde meer dan duizend getuigen en bekeek meer dan een miljoen pagina's aan documenten. In dat opzicht zijn de liefst 845 pagina's van het rapport nog een beknopt overzicht van alle beschikbare informatie.

Daarnaast vergroot het rapport de druk op het ministerie van Justitie om te handelen. Het levert bewijs van serieuze wetsovertredingen aan. Het ministerie kan dat bewijs moeilijk zomaar opzijschuiven.

Het ministerie doet zelf ook al onderzoek naar de gebeurtenissen van 6 januari. Minister van Justitie Merrick Garland heeft een speciale aanklager aangesteld om dat onderzoek te leiden. Zo wil Garland het onderzoek lostrekken van de dagelijkse gang van zaken op het ministerie en voorkomen dat het als politieke afrekening wordt gezien.

Twijfel over vervolging

Toch is het nog niet gezegd dat de huidige regering, onder leiding van president Joe Biden, zal overgaan tot vervolging van Trump. Biden staat niet te springen om Trump, die zich inmiddels beschikbaar heeft gesteld als kandidaat voor de verkiezingen van 2024, te vervolgen. Het Witte Huis heeft al meermaals laten weten "het proces niet politiek te willen maken". De persafdeling wijst naar het ministerie van Justitie als verantwoordelijke om een besluit te nemen.

Niet eerder werd een oud-president vervolgd. Daardoor zou de beslissing om dat nu wel te doen hoogstwaarschijnlijk een politieke storm ontketenen. De Republikeinen, Trump voorop, zouden waarschijnlijk alles aangrijpen om de aanklagers van partijdigheid te beschuldigen.

Bovendien heeft Trump in het verleden bewezen politiek baat te hebben bij een slachtofferrol. Als hij vervolgd wordt, kan hij dat als 'bewijs' gebruiken dat de Democraten hem uit de politieke arena willen weren.

Problemen voor Republikeinen en Trump

Strafrechtelijke vervolging van Trump is dus nog lang niet zeker. Toch is er allerminst reden voor de Republikeinen om optimistisch te zijn. De partij is verdeeld over de vraag of Trump nog steeds de juiste man is. De partij boekte teleurstellende resultaten bij de midterms (tussentijdse verkiezingen) in november. Bij die verkiezingen zetten de Republikeinen massaal in op kandidaten die door Trump werden omarmd. De kiezer bleek daar weinig boodschap aan te hebben.

Bovendien is er met Ron DeSantis tijdens de midterms een alternatief voor Trump opgestaan. Hij kan gezien worden als een gematigde versie van Trump en behaalde een klinkende overwinning in de strijd om het gouverneurschap van de staat Florida.

En ook voor Trump zelf is er nog geen reden om rustig adem te halen. Want mocht het ministerie van Justitie toch besluiten Trump te vervolgen, dan riskeert de oud-president een boete van honderdduizenden dollars en een celstraf tot twintig jaar. Ook zou hij na veroordeling niet mogen terugkeren in de politiek.

Bovendien is dit slechts een van de onderzoeken die momenteel tegen Trump lopen. Zo doet het ministerie van Justitie ook nog steeds onderzoek naar de documenten die Trump meenam uit het Witte Huis naar zijn golfresort Mar-a-Lago in Florida. Daarnaast loopt er in New York nog een onderzoek naar fraude door The Trump Organization, het familiebedrijf van Trump.

Dus of Trump vervolgd wordt of niet, de weg naar een terugkeer in het Witte Huis is hoe dan ook nog lang.