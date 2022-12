Twee doden en vier gewonden bij schietpartij in centrum Parijs, verdachte opgepakt

Bij een schietpartij in het centrum van Parijs zijn vrijdag twee doden gevallen en vier mensen gewond geraakt. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt.

Twee van de gewonden zouden in kritieke toestand zijn, meldt het Franse nieuwsmedium BFM . Volgens het medium is een man in zijn kuit geraakt, terwijl hij bij de kapper zat.

De schietpartij vond plaats op de Rue Enghien, in het centrum van Parijs. De politie roept mensen op het gebied te vermijden, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De situatie is inmiddels onder controle.

De verdachte is een 69-jarige man, bevestigde het Openbaar Ministier in Parijs. Over het motief is nog niets bekend.