Drie doden en meerdere gewonden bij schietpartij in Parijs, verdachte opgepakt

Bij een schietpartij in het centrum van Parijs zijn vrijdag drie doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt.

Franse media meldden eerst twee doden en vier gewonden, van wie twee in kritieke toestand. Volgens de Parijse justitie is een van de gewonden inmiddels aan zijn verwondingen overleden.

Volgens BFM is een van de slachtoffers in zijn kuit geraakt, terwijl hij bij de kapper zat. Mogelijk bevond een van de andere slachtoffers zich ook in de kapsalon.

De schietpartij vond kort voor het middaguur plaats op de Rue d'Enghien, in het centrum van Parijs. Volgens omstanders werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapperszaak.

De politie roept mensen op het gebied te mijden, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De situatie is inmiddels onder controle.

0:45 Afspelen knop Hulpdiensten rukken uit voor dodelijke schietpartij in Parijs

Verdachte is bekende van de politie

De verdachte is een 69-jarige man, bevestigt de Parijse justitie. Hij liep zelf verwondingen aan zijn gezicht op. Over het motief is nog niets bekend.

Volgens BFM gaat het om dezelfde man die vorig jaar is gearresteerd, omdat hij een migrantenkamp in Parijs had aangevallen met een zwaard. Justitie wil alleen kwijt dat de man bekend is bij de politie. Hij is onlangs vrijgelaten.

