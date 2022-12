Trump volgens rapport grootste aanstichter Capitool-bestorming: 'Alles wijst naar hem'

Na achttien maanden, interviews met meer dan duizend getuigen en de bestudering van meer dan één miljoen pagina's aan documenten is er een definitief eindrapport over de Capitool-bestorming. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is de "voornaamste aanstichter", is de conclusie.

Eerder deze week werd al een samenvatting van 154 pagina's gepubliceerd. De Amerikaanse parlementscommissie deed onderzoek naar de gebeurtenissen op 6 januari 2021.

Het 845 pagina's tellende eindrapport werd donderdag naar buiten gebracht. De commissie adviseerde om Trump strafrechtelijk te laten vervolgen vanwege de bestorming van het Capitool.

Daarover is ook het eindrapport duidelijk: al het bewijs wijst in één richting. "De voornaamste aanstichter van de gebeurtenissen op 6 januari is één man: oud-president Trump", schrijft The New York Times.

Nadat hij de verkiezingen had verloren, zou Trump zijn aanhangers hebben aangespoord tot een opstand. Pas drie uur nadat demonstranten het Capitool waren binnengevallen, riep hij hen op om naar huis te gaan. Volgens het rapport "had geen van deze daden plaatsgevonden als Trump daartoe niet had aangezet".

Een zitting op 22 juli 2022 waarbij beelden van de toespraken van Donald Trump werden afgespeeld zodat een speciaal comité een oordeel kon vormen over zijn rol in de Capitool-bestorming.

'Vernietigendste portret van een president in Amerikaanse geschiedenis'

De Democratische toppoliticus Nancy Pelosi heeft het voorwoord van het eindrapport voor haar rekening genomen. "Onze democratische instellingen zijn slechts zo sterk als de inzet van degenen aan wie de zorg daarover is toevertrouwd", schrijft zij daarin.

De acht daaropvolgende hoofdstukken behoren volgens de Britse krant The Guardian tot "de vernietigendste officiële portretten van een president in de Amerikaanse geschiedenis".

Trump heeft de commissie gedurende het hele onderzoek tegengewerkt. Hij spreekt van een "heksenjacht" die is bedoeld om hem niet terug te laten keren als president.

