Trump is 'grootste veroorzaker' volgens eindrapport Capitoolbestorming

Na achttien maanden, interviews met meer dan duizend getuigen en de bestudering van meer dan één miljoen pagina's aan documenten is er een definitief eindrapport over de bestorming van het Capitool. De Amerikaanse parlementscommissie deed onderzoek naar de gebeurtenissen op 6 januari 2021. Donderdag werd het 845 pagina's tellende eindrapport naar buiten gebracht.

Daarover is ook het eindrapport duidelijk: al het bewijs wijst in één richting en dat is "dat de voornaamste veroorzaker van 6 januari één man is, oud-president Trump", schrijft The New York Times.