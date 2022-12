Temperaturen in VS dalen tot -45 graden: huid kan binnen minuten bevriezen

De temperaturen dalen de komende dagen erg snel in delen van de Verenigde Staten. Experts waarschuwen dan ook voor bevriezing van de huid. Dat zou al binnen vijf tot tien minuten kunnen gebeuren.

President Joe Biden waarschuwt de bevolking voor het aanstaande noodweer. "Dit is serieus. Het is gevaarlijk en bedreigend, dit is niet zoals een sneeuwdag toen je een kind was."

Zware sneeuwval, sneeuwstormen en bittere kou veroorzaakten donderdag chaos op wegen en vliegvelden. Zo'n 10.000 van de grofweg 45.000 dagelijkse vluchten in de Verenigde Staten waren donderdagavond vertraagd of geannuleerd, meldt The New York Times. Ook vrijdag zijn duizenden vluchten geannuleerd.

Vooral de luchthavens van Chicago en Denver zijn hard getroffen. De snelweg Interstate 90, in het noorden van de VS, is over een lengte van ruim 300 kilometer afgesloten vanwege harde wind en sneeuwstormachtige omstandigheden.

De Amerikaanse weerdienst (NWS) heeft een waarschuwing voor extreem weer afgegeven. Die waarschuwing geldt voor zo'n 200 miljoen Amerikanen. De minimumtemperatuur bereikt -45 graden Celsius en dat betekent kans op bevriezing van de huid.

De waarschuwing geldt ook in grote steden als Des Moines, in de staat Iowa. De plotselinge omslag van het weer kan zelfs zo extreem zijn dat er sprake is van een zogenoemde bomcycloon, waarbij de luchtdruk heel snel daalt.

'Komt eens in een generatie voor'

De aanstaande storm wordt door de NWS omschreven als iets wat "eens in een generatie" plaatsvindt en "wijdverspreide ontwrichtende en mogelijk verlammende effecten kan hebben in het midden en oosten van de Verenigde Staten".

In El Paso (Texas), waar veel ongedocumenteerde migranten op straat verblijven, zakt de temperatuur later deze week mogelijk tot ruim -9 graden Celsius. Florida maakt zich op voor de koudste Kerstmis in dertig jaar.

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, waar inwoners beter zijn voorbereid op koud weer, bereiden de autoriteiten zich voor op extreme omstandigheden en stroomuitval.

