Van corruptie verdachte ex-vicevoorzitter Europees Parlement blijft langer in cel

Ex-vicevoorzitter Eva Kaili van het Europees Parlement (EP) blijft voorlopig vastzitten op verdenking van corruptie. Haar voorarrest wordt met een maand verlengd.

De Griekse sociaaldemocraat Kaili wilde het onderzoek naar het corruptieschandaal thuis met een elektronische enkelband afwachten. Maar daar was de raadkamer op tegen.

De vermeende corruptieaffaire draait om het kopen van invloed in het Europees Parlement door Qatar en Marokko. De vier verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, witwassen en het vormen van een criminele organisatie. Bij huiszoekingen vond de politie ongeveer anderhalf miljoen euro aan contanten. Bijna de helft daarvan trof ze aan in het huis van de Italiaanse oud-Europarlementariër Panzeri, die geldt als de spil in de zaak.