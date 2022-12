Winterstorm teistert VS met recordtemperaturen tot wel 40 graden onder nul

Het noorden van de Verenigde Staten maakt zich op voor misschien wel de koudste kerstdagen in veertig jaar tijd. Een winterstorm heeft nu al voor recordtemperaturen gezorgd in onder meer de staat Wyoming, waar het kwik daalde tot meer dan 40 graden onder nul.

"De storm is gevaarlijk en bedreigend", zei president Joe Biden dinsdag. De president roept Amerikanen op de weersomstandigheden heel serieus te nemen. "Dit is geen gewone sneeuwdag."

De afgelopen dagen daalde de gevoelstemperatuur tot 45 graden onder nul in delen van de staten Montana, South Dakota en Wyoming. In Wyoming sneuvelden onder meer records in de stad Casper, waar de temperatuur tot 41 graden onder nul daalde. In Pullman in de staat Washington daalde het kwik dinsdagochtend tot bijna 29 graden onder het vriespunt. Dat terwijl het daar vaak niet kouder wordt dan gemiddeld 4 graden onder nul.