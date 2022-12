Winterstorm teistert VS met recordlage temperaturen tot wel 40 graden onder nul

Het noorden van de Verenigde Staten maakt zich op voor misschien wel de koudste kerstdagen in veertig jaar tijd. De winterstorm heeft nu al voor recordlage temperaturen gezorgd in onder meer in Wyoming, waar het kwik daalde tot meer dan 40 graden onder nul.

Volgens de weerdienst van de VS kregen dinsdagochtend al zo'n 110 miljoen mensen te maken met kou en sneeuw. Vooral het noorden van het land wordt getroffen door de barre weersomstandigheden. De komende dagen zal de winterstorm ook het Midwesten aandoen.

"Het is gevaarlijk en bedreigend", zei president Joe Biden dinsdag over de storm. De president waarschuwt de Amerikanen om de weersomstandigheden heel serieus te nemen. "Dit is geen gewone sneeuwdag."

De afgelopen dagen daalde de gevoelstemperatuur tot 45 graden onder nul in delen van Montana, South Dakota en Wyoming. In Wyoming sneuvelden onder meer records in de stad Casper, waar de werkelijke temperatuur tot 41 graden onder nul daalde. In Pullman, Washington, daalde het kwik dinsdagochtend tot bijna 29 graden onder het vriespunt. Dat terwijl het daar vaak niet kouder wordt dan gemiddeld 4 graden onder nul.

Opvallend is dat de temperaturen niet alleen dalen tot recordlaagte, maar dat ze ook nog niet eerder zó snel daalden. Zo daalde de temperatuur in Denver in slechts 16 uur van zo'n 10 graden naar 26 graden onder het vriespunt.

De Amerikanen ondervinden veel hinder van het weer. Er zijn al zo'n 1.700 vluchten geannuleerd en in sommige staten worden scholen en overheidsgebouwen gesloten. In het doorgaans warme Florida worden inwoners zelfs gewaarschuwd dat door de kou verlamde hagedissen uit bomen kunnen vallen.

