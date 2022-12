Spanje en Schotland laten transgender personen ID-geslacht sneller aanpassen

Spanje en Schotland maken het binnenkort eenvoudiger voor transgender personen om hun geslacht op het identiteitsbewijs te veranderen. Beide landen hebben wetgeving hierover donderdag goedgekeurd.

Iedereen die ouder is dan zestien jaar en het geslacht op het identiteitsbewijs wil aanpassen, kan dat volgens een Spaans wetsvoorstel gewoon doen. Diegene hoeft dan alleen een verklaring in te vullen en deze drie maanden later nog eens te bevestigen.

Voor transgender personen vanaf twaalf jaar wordt het aanpassen van het geslacht op het identiteitsbewijs onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Eerder moesten transgender personen een medisch rapport overhandigen waarin wordt verklaard dat ze minstens twee jaar hormoonbehandeling ondergaan.

Het Spaanse Lagerhuis heeft donderdag de nieuwe wetgeving hierover goedgekeurd. 188 afgevaardigden stemden voor het wetsvoorstel en 150 stemden tegen. Daarnaast onthielden zeven afgevaardigden zich van stemming.

Formeel moet de senaat nog wel instemmen, maar de verwachting is dat de senatoren het wetsvoorstel zonder aanpassingen goedkeuren. In dat geval wordt de nieuwe wetgeving binnen enkele weken van kracht.

Zowel voor- als tegenstanders demonstreren bij Schots parlement

Ook Schotland heeft donderdag wetgeving goedgekeurd die het makkelijker maakt voor transgender personen om op papier van geslacht te veranderen.

Zo schaft het land onder meer een verplichte medische diagnose af die moest vaststellen of iemand een sterk gevoel van onvrede heeft met het geslacht waarmee hij of zij is geboren (genderdysforie). Verder gaat de minimum leeftijd voor het aanpassen van het geslacht op het ID van achttien naar zestien jaar.

Volgens de Britse nieuwszender Sky News gaat het om een van de controversieelste wetsvoorstellen in Schotland in tijden. Zowel voor- als tegenstanders van het wetsvoorstel demonstreerden buiten het parlementsgebouw in Edinburgh.

Tegenstanders zijn bang dat mannen die van sekse veranderen de veiligheid van vrouwen en meisjes in gevaar kunnen brengen, bijvoorbeeld in kleedkamers. Maar volgens de Schotse regering mogen transgender personen nog steeds geweerd worden uit kleedkamers waarin uitsluitend vrouwen of mannen mogen verblijven.

86 wetgevers stemden voor het wetsvoorstel en 39 tegen. Daarmee wijkt de transgenderwetgeving in Schotland nu af van de rest van het Verenigd Koninkrijk.

