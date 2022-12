Zweden moet volgens Turkije 'nog zoveel meer doen' om NAVO-lid te worden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Turkije is nog niet bereid om goedkeuring te geven voor een Zweeds NAVO-lidmaatschap, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu donderdag. Turkije waardeert de stappen die Zweden tot nu toe heeft gezet, maar het land moet "nog zoveel meer doen".

Çavusoglu sprak op een gezamenlijke persconferentie met zijn Zweedse ambtgenoot Tobias Billstrom in Ankara. Billstrom zei dat Stockholm wel degelijk concrete stappen heeft gezet om zich aan alle onderdelen te houden van de afspraken over antiterrorisme die Zweden en Finland in juni sloten met Turkije.