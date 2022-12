30.000 jaar oude Aboriginalkunst vernield in Zuid-Australië: 'Tragisch verlies'

Vandalen hebben een 30.000 jaar oud kunstwerk van Aboriginals vernield in een heilige grot in Zuid-Australië. Experts spreken van een tragisch verlies en zijn gefrustreerd over gebrekkige beveiliging van de grot.

"Don't look now, but this is a death cave", werd met graffiti op het kunstwerk geschreven. Dat gebeurde enkele maanden geleden al, maar is pas deze week naar buiten gebracht.

Het lijkt er niet op dat het kunstwerk hersteld kan worden. "De rotsachtige ondergrond is erg zacht", zegt archeoloog Keryn Walshe tegen The Guardian. "Het is niet mogelijk de graffiti weg te halen zonder de kunst eronder te vernietigen."

De Koonalda Cave is een heilige plaats voor de oorspronkelijke bewoners van Australië. Volgens experts is de grot desondanks slecht beveiligd. Er staat wel een hek, maar daar konden vandalen onderdoor graven.

"Vandalen konden hun gang gaan door het gebrek aan een goed hekwerk of beveiligingscamera's", verzucht Clare Buswell van een commissie van speleologen. Dat zijn mensen die onderzoek verrichten in grotten.



Al jaren gaat het mis bij het beveiligen van Aboriginalerfgoed. Zo werden twee jaar geleden stokoude rotsschuilplaatsen opgeblazen voor de uitbreiding van een ijzerertsmijn. Dat erfgoed was om en nabij de 46.000 jaar oud.

De bekladding in de heilige grot. Foto: Mirning cultural group

Eerder

Aanbevolen artikelen