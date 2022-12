Containerschip dat op weg was naar Antwerpen draait om na bommelding

Een containerschip dat op weg was naar de haven van Antwerpen is na een bommelding omgekeerd en teruggevaren naar Vlissingen. Dat bevestigt de Belgische politie donderdag.

De Belgische politie kan niet zeggen welke lading aan boord van het schip was. Over het incident zelf is ook nog veel onduidelijkheid. Zo is niet duidelijk waar het belletje binnenkwam en wat de reden voor de melding was. Verder is niet bekendgemaakt of het schip wordt doorzocht en hoe het met de bemanning gaat.