Netanyahu kondigt op valreep meest rechtse Israëlische regering ooit aan

De Israëlische oud-premier Benjamin Netanyahu heeft een nieuwe, ultrarechtse regering gevormd. Het wordt de meest rechtse regering in de geschiedenis van het land. Netanyahu's conservatieve partij Likud gaat regeren met religieus-nationalistische partners.

De deadline verliep woensdagavond, maar vlak daarvoor stelde Netanyahu president Isaac Herzog ervan op de hoogte dat hij eruit was met zijn coalitiepartners.

Likud won de parlementsverkiezingen van 1 november. De partij sleepte 32 zetels binnen. Dat was het beste resultaat in de partijgeschiedenis, maar onvoldoende om zelfstandig te regeren. Als grootste partij kreeg Likud wel het mandaat om als eerste te proberen een regering te vormen.

Met de steun van de ultra-orthodoxe partijen kan de nieuwe regering rekenen op 64 van de 120 zetels in het parlement. Wanneer de nieuwe regering wordt beëdigd en hoe de ministersposten zijn verdeeld is nog niet bekend. Naar verwachting zullen de leiders van de ultra-orthodoxe partijen een plek in het kabinet krijgen.