Eva Kaili (die van die sporttas vol cash) voor de rechter in EU-corruptiezaak

Het is vandaag bijna twee weken geleden dat een mogelijk gigantisch corruptieschandaal in het Europees Parlement aan het licht kwam na invallen en arrestaties in Brussel, Straatsburg en Italië. Een van de prominentste verdachten, de Europarlementariër Eva Kaili, verschijnt vandaag voor de rechter. Wie is zij en waarvan wordt ze verdacht?

De 44-jarige Kaili was namens de sociaaldemocratische fractie een van de vier voorzitters van het Europees Parlement. Met die functie is zij een van de meest in het oog springende verdachten. De Griekse politica is onderdeel van een tiental verdachten die mogelijk geld van Qatar en Marokko hebben aangenomen. Die twee landen wilden zo invloed uitoefenen op de besluitvorming in het Europees Parlement.

De zaak kwam in Belgische media aan het licht op vrijdag 9 december. De Belgische politie viel aan het begin van de avond een aantal kantoren van het Europees Parlementsgebouw in Brussel binnen. Wat begon met geruchten, groeide uit tot een corruptieschandaal waarbij steeds meer verdachten in het vizier kwamen.

Kaili werd bij de invallen van 9 december met een sporttas vol contant geld gearresteerd door de Belgische politie. Doordat ze op heterdaad betrapt werd, kon haar parlementaire onschendbaarheid ingetrokken worden. Vervolgens werd ze uit haar partij en uit de sociaaldemocratische fractie gezet. Ook haar titel als vicepresident werd met een massale meerderheid in het parlement weggestemd.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij ontwikkelingen in deze zaak en andere EU-ontwikkelingen. Blijf met meldingen op de hoogte

Kaili werd in haar thuisland bekend als nieuwslezer bij de Griekse zender MEGA Channel. Na haar televisiecarrière sloot ze zich aan bij de sociaaldemocratische partij PASOK. Daar diende ze zeven jaar als parlementariër, waarna ze in 2014 besloot om zich verkiesbaar te stellen voor de Europese sociaaldemocratische fractie. Binnen het Parlement werkte ze zich op totdat ze in januari werd verkozen tot een van de veertien vicevoorzitters.

Volgens collega's voer ze binnen de fractie een stevige pro-Qatarkoers. Berucht was haar uitspraak in het parlement dat de Golfstaat "een voorloper in arbeidsrechten" is. Dat is een opmerkelijke uitspraak, gezien de massale ophef (ook binnen het Europees Parlement) over de erbarmelijke omstandigheden waarin Qatarese arbeidsmigranten stadions en infrastructuur voor het WK voetbal moesten bouwen.

Het schandaal in het kort: Sinds vrijdag 9 december zijn er tientallen politie-invallen geweest op locaties in Brussel, Straatsburg en Italië.

Daarbij zijn tot nu toe zeker tien mensen aangehouden.

Zij worden ervan verdacht geld te hebben aangenomen van Qatar en Marokko. Die landen zouden invloed hebben willen uitoefenen op de besluitvorming in het Europees Parlement.

Qatar ontkent nadrukkelijk iedere betrokkenheid bij het schandaal.

Bij de invallen werden 1,5 miljoen euro cash, computers en mobiele telefoons in beslag genomen.

Corruptie, witwassen en deelname aan criminele organisatie

Kaili wordt ervan verdacht geld te hebben aangenomen van "een Perzische Golfstaat". Ook zou ze op onwettige wijze gelobbyd hebben voor dit land. Hoewel het strafrechtelijk onderzoek Qatar niet bij naam noemt, wijst alles er volgens Belgische en internationale media op dat het om dit land gaat.

De Griekse vicepresident nam deel aan een stemming binnen een parlementscommissie over het versoepelen van de visaregels voor Qatar en Koeweit. Het Parlement gaat dit voorstel herzien.

Momenteel zit de Europarlementariër vast op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en corruptie. Het onderzoek naar die drie strafbare feiten richt zich op vier personen: Kaili, haar vriend Francesco Giorgi, de Italiaanse oud-Europarlementariër Pier Antoni Panzeri en Niccolò Figà-Talamanca.

Kaili, Giorgi en Panzeri zitten nog vast en horen vandaag of ze langer vast moeten blijven zitten. Figà-Talamanca is vrij onder toezicht. Hij draagt een enkelband.

De hoofdpersonen in de zaak.

Gigantisch onderzoek

De spil in het onderzoek is Panzeri, leider van de organisatie Fight Impunity (vrij vertaald: Bevecht Straffeloosheid). Hij wordt in verband gebracht met beïnvloeding vanuit Qatar en Marokko. Zijn vrouw en dochter zijn ook aangehouden in hun woning in Italië.

Figà-Talamanca is president van de organisatie No Peace Without Justice. Die organisatie wordt gelinkt aan Fight Impunity. Giorgi, de vierde hoofdverdachte, is medeoprichter van Fight Impunity.

Het onderzoek dijde na de invallen op vrijdag 9 december in rap tempo uit. Zo werd naast de vier aangeklaagde verdachten nog een zestal aanhoudingen gedaan. Zij kunnen allemaal direct of indirect gelinkt worden aan de organisatie van Panzeri.

Zo werd ook Alexandros Kaili, de vader van Eva, gearresteerd toen hij met een koffer gevuld met 150.000 euro een hotel in Brussel wilde verlaten. Uit latere verklaringen van Eva Kaili blijkt dat ze haar vader de opdracht gaf om het cashgeld voor haar te verstoppen. Het is een van de vele krankzinnige details die uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren komen.

Deze week werd ook bekend dat Giorgi tegenover Belgische justitie zou hebben toegegeven dat hij deel uitmaakte van een organisatie die door Qatar en Marokko werd gebruikt om invloed op de Europese Unie uit te oefenen. Dat meldden journalisten van de Belgische krant Le Soir en de Italiaanse krant La Repubblica die het strafrechtelijk onderzoek hadden ingezien.

Diepe scheuren in democratisch fundament EU

Wat de rechter vandaag ook beslist, het is duidelijk dat er diepe scheuren zijn ontstaan in het democratisch fundament van de EU. Het Parlement is het enige orgaan dat direct wordt verkozen door verkiezingen. Het is daarmee hét antwoord op het democratisch tekort waarvan de EU vaak wordt beschuldigd.

Precies daarom wordt de zaak zo hoog opgenomen in Brussel. Daar is veel verontwaardiging over het feit dat het zó fout kon gaan in een democratische organisatie.

Het is duidelijk dat ook na vandaag het laatste woord over deze corruptiezaak nog niet is gesproken. Het lijkt te gaan om een gigantische ijsberg waarvan alleen de top nog maar boven water uitsteekt.

Eerder

Aanbevolen artikelen