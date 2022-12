Onderzoek naar bestorming Capitool nadert ontknoping: wie is de schuldige?

Over enkele uren verschijnt in de Verenigde Staten een rapport waar het hele land reikhalzend naar uitkijkt. Een parlementaire commissie legt dan uit wat in haar ogen is gebeurd tijdens de Capitool-bestorming van bijna twee jaar geleden. Alle feiten komen op tafel: wat er gebeurde, wat eraan voorafging én wie verantwoordelijk is.

Kort samengevat: wat gebeurde er op 6 januari ook alweer?

Het is begin 2021 onrustig in de Verenigde Staten. Zittend president Donald Trump heeft de presidentsverkiezing verloren van Joe Biden, maar weigert zijn verlies te erkennen. Hij beweert dat er sprake is van verkiezingsfraude. Daar is tot op de dag van vandaag geen enkel bewijs voor.

Op 6 januari houden aanhangers van Trump een protestmars door Washington. Die komt niet uit de lucht vallen. Op hetzelfde moment wordt in het Capitool de verkiezingsuitslag bevestigd.

De protestmars ontspoort na een oproep van Trump. "We lopen straks naar het Congres en gaan onze senatoren aanmoedigen. We zullen nooit opgeven", zegt hij in een toespraak. Dat gebeurt: duizenden aanhangers bestormen het Capitool en overrompelen de politie.

De agenten zijn ver in de minderheid en maken geen schijn van kans. Dat de actie na vier uur ten einde komt, komt voornamelijk doordat veel aanhangers dan op eigen initiatief vertrekken.

Hoe reageerde de VS?

Een golf van woede en verbijstering trekt door het land. Beelden van de bestorming en verwoeste kamers worden veelvuldig gedeeld. En het aantal slachtoffers loopt op. Tijdens de bestorming komen 4 mensen om het leven en raken 138 agenten gewond. In de nasleep van het incident maken vier agenten een einde aan hun leven.

In de eerste dagen ligt de focus op de politie-inzet. Het korps bleek niet voorbereid op een bestorming. En er heerst woede over het feit dat het gebouw zo gemakkelijk ingenomen kon worden. Dat leidt tot het vertrek van hooggeplaatste politiecommandanten.

Tegelijkertijd wordt in het Congres gepleit voor een harde veroordeling van de verantwoordelijken. Toch zal het ruim vier maanden duren voor er een parlementaire commissie wordt opgezet om het voorval te onderzoeken. Daarin nemen zeven Democraten en twee Republikeinen plaats.

Onderzoek langdurig gedwarsboomd door Republikeinen

De commissie zou eigenlijk in september de onderzoeksresultaten publiceren. Dat lukt niet. Niet alleen omdat er telkens nieuwe informatie beschikbaar komt, maar ook omdat Republikeinen op alle mogelijke manieren proberen het onderzoek tegen te werken.

Dat doen ze na een oproep van Trump. De oud-president noemt het onderzoek politiek gemotiveerd. Via lange juridische procedures vertraagt hij het proces. Zo wil hij geen documenten overhandigen en niet over zijn eigen rol getuigen. Zijn bondgenoten doen hetzelfde.

Het ligt voor de hand dat Trump de publicatie van het onderzoek wil vertragen met het oog op de presidentsverkiezingen in 2024. Hij heeft zich al in november - dat is uitzonderlijk vroeg - verkiesbaar gesteld. Dit betekent niet dat de onderzoeken naar hem gestaakt worden, maar politiek analisten verwachten wél dat hij minder hard wordt aangepakt. Anders lopen autoriteiten het risico dat de onderzoeken inderdaad als politiek gemotiveerd gezien worden.

Wat kunnen we vandaag verwachten?

Allereerst dat de commissie adviseert Trump te vervolgen voor zijn rol bij de bestorming. Dat bleek al uit een samenvatting van het rapport dat maandag is vrijgegeven. De commissie acht hem schuldig aan samenzwering en het bijdragen aan een opstand. Als de oud-president wordt vervolgd, mag hij geen overheidsfunctie meer uitoefenen. Dan kan hij dus bij de volgende verkiezing geen president worden.

Trump reageerde dan ook met een verwijzing naar de aankomende presidentsverkiezing. Volgens hem probeert de parlementaire commissie met de aanbeveling zijn kandidatuur te ondermijnen. Voor de commissie is het dus belangrijk om alle aanwijzingen die de betrokkenheid van Trump aantonen zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

Het ontbreekt de commissie in ieder geval niet aan informatie. De commissieleden hebben in anderhalf jaar ruim een miljoen documenten doorgespit en duizend mensen geïnterviewd. Het onderzoek is zó omvangrijk dat politiek analisten verwachten dat justitie ook andere vertrouwelingen van Trump in het vizier nemen. Wie dat zijn, wordt later vandaag duidelijk.

