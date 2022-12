Belastingaangiften Trump na jarenlange juridische strijd alsnog openbaar gemaakt

Hij probeerde het met een lange juridische strijd te voorkomen, maar de belastingaangiften van oud-president Donald Trump worden nu alsnog openbaar gemaakt. Dat heeft een commissie van het Amerikaanse parlement afgelopen nacht besloten.

Daardoor zal het rapport met de belastingaangiften, vermoedelijk ergens de komende dagen, worden doorgestuurd naar het Huis van Afgevaardigden. Het gaat om Trumps aangiften van 2015 tot en met 2020. Republikeinen in de commissie stemden tegen de beslissing, maar waren in de minderheid.

Trump was de eerste president in vier decennia die weigerde gegevens over zijn belastingzaken te delen. Hij wilde geen details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten prijsgeven. Critici speculeren dat hij iets te verbergen heeft.