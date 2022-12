Zelensky op weg naar VS voor eerste buitenlandse bezoek sinds begin oorlog

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt woensdag Washington. De Amerikaanse president Joe Biden heeft hem uitgenodigd, laat het Witte Huis weten. Het is de eerste buitenlandse reis die Zelensky maakt sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Zelensky spreekt in het Witte Huis met Biden en zal in het Capitool andere politieke leiders ontmoeten. Ook zal hij het Congres toespreken over Oekraïne. Dat is een gezamenlijke vergadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

De VS wil Oekraïne "zolang als het nodig is" steun betuigen, schrijft het Witte Huis. Biden zal volgens een Amerikaanse topfunctionaris een nieuw wapenpakket aankondigen, ter waarde van bijna 2 miljard dollar (bijna 1,9 miljard euro). Hij wil het land onder meer uiterst moderne Patriot-luchtverdedigingssystemen geven.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Na de Russische verliezen in de regio's Kharkiv en Kherson is Bakhmut vrijwel de enige plek waar Rusland nog in de aanval is en probeert grondgebied te veroveren. De stad geldt als een belangrijk verkeersknooppunt dat voor Rusland de weg zou openen naar Kramatorsk en Sloviansk, de laatste Oekraïense bolwerken in de provincie Donetsk.