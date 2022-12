Amerikaanse media: Oekraïense president Zelensky woensdag naar Washington

Als het bezoek doorgaat, spreekt Zelensky in het Witte Huis met president Joe Biden en zal hij in het Capitool onder meer politieke leiders ontmoeten. Het Witte Huis wilde dinsdagavond nog geen commentaar geven op het geplande bezoek.

Na de Russische verliezen in de regio's Charkov en Cherson is Bakhmut vrijwel de enige plek waar Rusland nog in de aanval is en grondgebied probeert te veroveren. De stad geldt als een belangrijk verkeersknooppunt dat voor Rusland de weg zou openen naar Kramatorsk en Sloviansk, de laatste Oekraïense bolwerken in de provincie Donetsk.