Taliban verklaren universiteiten verboden gebied voor Afghaanse vrouwen

De Taliban hebben de universiteiten in Afghanistan tot verboden gebied verklaard voor vrouwen. Het ministerie van hoger onderwijs schortte de toegang tot nader order op.

Openbare en particuliere universiteiten kregen de opdracht met onmiddellijke ingang studentes te weigeren. Het is de jongste stap in een reeks beperkingen die de Taliban oplegden aan meisjes en vrouwen die willen leren.

Taliban-leider Haibatullah Akhundzada heeft Afghaanse rechters in november bevolen de strenge onderdelen van de sharia te handhaven. De sharia is een strenge islamitische wet die onder meer publieke executies en stenigingen toestaat.

De Taliban namen ruim een jaar geleden de macht over in Afghanistan. In het begin beloofde de terreurorganisatie nog 'zacht' te regeren in vergelijking met haar eerste regeringsperiode tussen 1996 en 2001. Maar al gauw werd duidelijk dat dit een valse belofte was.