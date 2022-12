Nazisecretaresse (97) die vluchtte voor rechtszaak alsnog gestraft

Een 97-jarige Duitse vrouw heeft dinsdag twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor misdrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werkte toen als secretaresse in een Duits concentratiekamp. De vrouw haalde vorig jaar nog het nieuws toen ze op de eerste dag van haar proces vanuit haar ver­zor­gings­te­huis op de vlucht sloeg.

De vrouw, Irmgard Furchner, is schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de moord op elfduizend mensen in het concentratiekamp Stutthof. Daar werkte ze tussen 1943 en 1945 als typist. Ze is de eerste vrouw in tientallen jaren die in Duitsland terechtstond voor misdaden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.