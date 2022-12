President Suriname wilde meer overleg over slavernijexcuses: 'Nog veel te doen'

President Chan Santokhi van Suriname zegt dat hij "goede nota" heeft genomen van de toespraak van premier Mark Rutte. De premier bood maandag namens de Nederlandse Staat excuses aan voor het slavernijverleden. Santokhi is tegelijkertijd kritisch op de eenzijdige werkwijze van het kabinet.

In de aanloop naar de excuses van Rutte ontstond veel ophef over de manier waarop het kabinet te werk was gegaan. Zo werden plannen voor de toespraak op 19 december pas eind november bekend. Dat betekende dat er weinig tijd was om met andere partijen te overleggen over hoe dat gesprek zou moeten plaatsvinden.

Veel organisaties stelden voor om de toespraak te verplaatsen naar Ketikoti, op 1 juli. Dat is de dag waarop de afschaffing van de slavernij jaarlijks wordt gevierd. Maar daar ging het kabinet niet in mee.

"Een gezamenlijke aanpak vanaf het begin was aannemelijker geweest om samen te werken naar een moment van eer en herstel", zegt Santokhi in een verklaring. "Het treffen van de voorbereidingen voor het aanbieden van excuses is namelijk even belangrijk als het in de praktijk daadwerkelijk aanbieden van deze excuses."

In de komende maanden hoopt Santokhi verbetering te zien. Volgens hem is er nog "veel werk" te verzetten en moet Suriname "een integraal onderdeel zijn" van het proces tot eerherstel voor tot slaaf gemaakten.

Santokhi en Weerwind dinsdag nog in gesprek over excuses

Santokhi spreekt dinsdag nog met minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. Dat overleg zou sowieso al plaatsvinden omdat Weerwind deze week een werkbezoek aan het land brengt, maar zal nu ook worden aangegrepen om de excuses verder te bespreken.

Eerder ontstond met name in de Surinaamse gemeenschap onrust over het feit dat Weerwind naar het land zou komen om mogelijk excuses aan te bieden namens het kabinet. Belangenclubs vonden dat een witte persoon deze excuses zou moeten maken en niet Weerwind, omdat hij zelf nazaat van een tot slaaf gemaakte is.

Weerwind vond die kritiek pijnlijk en benadrukte dat hij als vertegenwoordiger van het huidige bestuur optreedt.

