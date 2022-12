Zuid-Afrikaanse president mag ondanks zwartgeldkwestie blijven als partijleider

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is herkozen als partijleider van het Afrikaanse Nationaal Congres (ANC). Hij staat onder druk, omdat hij miljoenen dollars aan zwart geld onder zijn bankstel zou hebben verstopt. Maar zijn partijgenoten blijven hem steunen.

Na dagenlang te hebben vergaderd stemden de parlementariërs van de regeringspartij tegen de aannames van een onderzoeksrapport over het wangedrag van Ramaphosa. Hierdoor kan de Zuid-Afrikaanse president in zijn functie blijven. Hij versloeg zijn tegenstander, voormalig gezondheidsminister Zweli Mkhize, in een laatste stemronde.

De oppositie is nog naar de rechter gestapt om Ramaphosa alsnog af te kunnen zetten. Door zijn herverkiezing kan de Zuid-Afrikaanse president nu beginnen aan zijn tweede termijn van vijf jaar als partijleider. De eerstvolgende landelijke verkiezingen zijn gepland in 2024.

Gestolen geld afkomstig uit onder meer Saoedi-Arabië

Uit onafhankelijk onderzoek bleek eerder deze maand dat de president schuldig is aan wangedrag. Ramaphosa zou een groot bedrag in cash in zijn sofa op zijn boerderij hebben verstopt.

Het zou gaan om dollars, afkomstig uit Saoedi-Arabië, Marokko, Equatoriaal-Guinea en Egypte. Van dit geld was geen aangifte gedaan, wat wel zou moeten. Het gaat om een bedrag van mogelijk tussen 500.000 en 5 miljoen dollar.

Dit geld werd begin 2020 door inbrekers op de boerderij van Ramaphosa gestolen. Maar de Zuid-Afrikaanse president meldde de inbraak niet bij de politie. In plaats daarvan schakelde hij zijn Namibische collega in om hem te helpen. Het is niet bekend of het geld is teruggevonden.

Geen bewijs dat president geld verdiende met verkoop van buffels

De president heeft inmiddels verklaard dat hij dat geld verdiend heeft met de verkoop van twintig buffels, omdat hij fokker is van kostbare dieren. Maar volgens de onderzoekscommissie is er geen bewijs voor de verklaring van Ramaphosa.

De oppositie wilde de Zuid-Afrikaanse president vlak na deze onthullingen al afzetten. Maar ook toen kreeg Ramaphosa steun van zijn partij ANC.

