Ruim tweehonderd arrestaties in Frankrijk na verloren WK-finale tegen Argentinië

In Frankrijk zijn 227 mensen opgepakt na het verlies van de nationale ploeg in de finale van het WK voetbal in Qatar. Nadat Frankrijk via strafschoppen was verslagen door Argentinië, ontstonden in meerdere steden botsingen met de politie.

Van de arrestaties vonden er 47 plaats in en rondom de hoofdstad Parijs. In totaal werden veertienduizend agenten door heel Frankrijk ingezet om de rellen aan te pakken. In Parijs waren er 2.750 politieagenten op de been.

In onder andere Nice en Lyon braken er rellen uit toen duizenden voetbalsupporters de straat op gingen. De relschoppers gooiden flessen, stenen en vuurwerk naar de politie, waarna agenten waterkanonnen en traangas gebruikten. Het was bij een aantal eerdere wedstrijden tijdens het WK ook al onrustig.

Frankrijk was titelverdediger op het toernooi in Qatar. De uitzending van de finale door TF1 trok zondag meer dan 24 miljoen kijkers. De Franse televisiezender spreekt van een recordaantal kijkers voor TF1.

