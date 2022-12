Thais marineschip gezonken in Golf van Thailand, 33 opvarenden worden vermist

Een Thais marineschip is gezonken in de Golf van Thailand. Daardoor zijn 33 mensen vermist geraakt. Het Thaise leger zoekt met drie marineschepen en twee helikopters naar de vermiste opvarenden.

Door de sterke golven kapseisde het schip en werd het overspoeld door zeewater. Vervolgens zonk het, vertelde een marinewoordvoerder. De Sukhothai, een kleiner type oorlogsschip, is in 1987 gebouwd.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat er mariniers werden vermist. Dat is onjuist. Het gaat hier in algemene zin om bemanningsleden. Het bericht is daarom aangepast.