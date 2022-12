Nederlands bedrijf betrokken bij dambreuk Brazilië waarbij 272 doden vielen

Het Nederlandse bodemonderzoeksbedrijf Fugro was betrokken bij de mijnbouwramp in Brazilië. Bij de ramp brak een enorme dam door, waarbij 272 mensen om het leven kwamen. Werknemers van Fugro waren bezig met boorwerkzaamheden die leidden tot instabiliteit van de dam.

Fugro, een multinational uit Leidschendam, werkte in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale SA. Vijf werknemers waren ter plaatse op de dag van de dambreuk. Zij plaatsten onder meer waterdrukmeters en namen bodemmonsters voor onderzoek. Daarvoor werden gaten in de dam geboord. Op 21 januari 2019 boorden ze een nieuw gat. Vijf dagen later brak de dam door waarbij vier van de vijf medewerkers van Fugro om het leven kwamen.

Uit het rapport blijkt ook dat de werkzaamheden eerst waren toegewezen aan een ander bedrijf dat niet met water werkt tijdens het boren. Volgens Amerikaanse richtlijnen is dat veiliger. Maar uit mailwisselingen blijkt dat daar uiteindelijk niet voor is gekozen omdat boren met water sneller gaat. Fugro ging daarmee akkoord.

De enorme dam in de westelijke stad Brumadinho is 86 meter hoog en 720 meter breed. Op 25 januari 2019 brak hij door. Een gigantisch stuk van de dam stortte in en gleed weg. Er ontstond een modderstroom die met ruim 100 kilometer per uur door het dal heen raasde. Daarbij kwamen 272 mensen om het leven.