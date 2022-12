Grieken krijgen 10 procent subsidie op boodschappen wegens hoge inflatie

Delen via E-mail

De Griekse overheid gaat vanaf februari 10 procent van de boodschappen van huishoudens bekostigen. Dat heeft premier Kyriakos Mitsotakis zaterdag aangekondigd. De subsidie is bedoeld om Grieken te helpen in tijden van hoge inflatie.

In totaal maakt de Griekse regering zo'n 650 miljoen euro vrij. Een eenpersoonshuishouden kan aanspraak maken op maximaal 220 euro per maand. Per extra gezinslid komt daar een bedrag van 100 euro bij. Voor grote families geldt een maximumbedrag van 1.000 euro.