Beroemde Iraanse actrice opgepakt wegens steunbetuiging aan demonstranten

Iraanse autoriteiten hebben zaterdag Taraneh Alidoosti, een van de gerenommeerdste actrices van het land, gearresteerd. Volgens staatsmedia wordt ze verdacht van het verspreiden van onwaarheden over de landelijke protesten tegen het Iraanse regime. Alidoosti is bekend van de film The Salesman, die een Oscar kreeg.

Vorige week plaatste de actrice een bericht op Instagram waarin ze steun betuigde aan de eerste man die wegens deelname aan de protesten in Iran werd geëxecuteerd. Mohsen Shekari, zoals de man heet, kreeg op 9 december de doodstraf.

"Elke internationale organisatie die dit bloedvergieten ziet en geen actie onderneemt, is een schande voor de mensheid", schreef Alidoosti op Instagram in reactie op de executie van Shekari. Volgens staatsmedia is de actrice nu gearresteerd omdat ze geen informatie kon aanleveren die haar beweringen ondersteunden.

Daarnaast plaatste Alidoosti recentelijk een foto op Instagram waarop ze geen hidjab droeg. Ze hield op de foto een papier vast waarop "Vrouw, Leven, Vrijheid" stond, een leus die wordt gebruikt bij de protesten tegen het regime. Haar Instagram-profiel is nu verdwenen, maar het bericht had volgens The Guardian meer dan een miljoen likes.

Onrust in Iran duurt al maanden

Het is al maanden onrustig in Iran. Dat begon toen de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september werd opgepakt door de religieuze politie. Ze zou haar hidjab niet op de correcte manier hebben gedragen. Amini overleed kort na haar arrestatie.

Volgens Human Rights Activists in Iran, een groep die de protesten vanaf het begin heeft gevolgd, zijn ten minste 495 mensen omgekomen bij de demonstraties. Meer dan 18.200 mensen zijn opgepakt. Ook hebben verschillende demonstranten al de doodstraf gekregen.

