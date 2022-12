Volle crematoria en dichte scholen: zo gaat het nu met corona in China

De Chinese regering liet begin deze maand het superstrenge coronabeleid los na grootschalige protesten. Kort na de versoepelingen namen de besmettingen in grote steden als Shanghai en Peking toe, met overvolle crematoria tot gevolg. Zo staat China er nu voor.

In China was tot begin deze maand een streng beleid tegen verspreiding van corona van kracht. Zelfs als er slechts enkele besmettingen werden ontdekt, konden mensen, fabrieken of zelfs complete wijken volledig worden afgesloten van de buitenwereld. Dat gebeurde onder meer in Shanghai en andere miljoenensteden. Maar ook bij een fabriek in Zhengzhou waar iPhones worden gemaakt, en in de kleinere stad Ürümqi.

Bij een brand in een flat in Ürümqi kwamen eind november tien mensen om het leven. Omdat deuren in die flat op slot waren vanwege de coronamaatregelen, konden de bewoners niet naar buiten toen de vlammen om zich heen sloegen. Het gevolg was een golf van protesten in China, waarbij mensen de straat op gingen om hun ongenoegen te uiten over het coronabeleid. Kort daarna werd het beleid versoepeld.

Wat betekenen de witte A4'tjes, alpaca's en paraplu's bij Chinese protesten?

Sinds de maatregelen zijn versoepeld, nemen de besmettingen fors toe. Hoe groot het aantal besmettingen precies is, is niet duidelijk. De cijfers zijn gebaseerd op PCR-tests, maar die worden lang niet meer altijd afgenomen bij een besmetting.

Ook het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is onduidelijk. Waar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten ruim 1,1 miljoen mensen overleden sinds de uitbraak van COVID-19, meldt China tot nu toe slechts zo'n 5.200 doden. Bovendien is volgens officiële cijfers sinds 4 december niemand in China overleden aan COVID-19, terwijl de situatie in verschillende Chinese steden een totaal ander beeld schetst.

In Peking draaien crematoria namelijk al overuren door een opleving van de omikronvariant van het virus. De Chinese overheid heeft deze overlijdens niet gemeld, maar journalisten van verschillende buitenlandse en Nederlandse media zagen grote drukte bij crematoria in de Chinese hoofdstad.

De Financial Times sprak medewerkers van verschillende crematoria, waar het veel drukker is dan normaal. Buiten een crematorium stond een file van lijkwagens en op sommige plekken worden vanwege drukte alleen nog doden uit eigen district gecremeerd.

De correspondent van de Volkskrant bevestigde dit beeld in een stuk van afgelopen donderdag. Op veel plekken is te weinig koelruimte voor overledenen. Nabestaanden kiezen er daarom voor zo snel mogelijk te cremeren, terwijl het in China normaal is om traditioneel afscheid te nemen in een dag of vijf.

Ook in Shanghai slaat het virus al om zich heen met gevolgen. Volgens onder meer de BBC sluiten veel scholen daarom vanaf maandag de deuren en vinden lessen voortaan weer online plaats. Ook kinderdagverblijven en de kinderopvang gaan opnieuw dicht.

Waarom China het moeilijk heeft zonder zerocovidbeleid

Wetenschappers vrezen dat het aantal besmettingen en doden de komende tijd blijft toenemen. Dat heeft meerdere redenen. Het Chinese beleid is lang gericht geweest op het volledig tegengaan van besmettingen, en niet op het leven met corona. Daardoor zijn veel Chinezen nog niet besmet geweest. Ook zijn relatief weinig ouderen gevaccineerd tegen COVID-19.

De toekomst volledig voorspellen kan natuurlijk niet, maar onder meer het Amerikaanse Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) schat dat in 2023 één miljoen mensen in China zullen overlijden aan de gevolgen van het coronavirus, zei directeur Christopher Murray tegen persbureau Reuters. Op 1 april zullen dat er volgens het IHME al 322.000 zijn.

