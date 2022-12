Duitse politie vindt juwelen terug die zijn gestolen bij miljoenenroof in 2019

De Duitse politie heeft een flink deel van de juwelen teruggevonden die in 2019 werden buitgemaakt bij een inbraak in een museum in Dresden. Dieven stalen toen voor ruim 113 miljoen euro aan sieraden, voorzien van meer dan 4.300 diamanten en andere edelstenen. Volgens politie en justitie zijn vrijdagavond in Berlijn 31 voorwerpen in beslag genomen.

Onder meer een borstster van de Poolse Orde van de Witte Adelaar en een diamanten hoedversiering zijn teruggevonden.

Op 25 november 2019 kwamen dieven binnen door een ruit in te slaan van het Grünes Gewölbe (Groene Gewelf), de schatkamer van het museum in het kasteel Residenzschloss in Dresden. Ze vernielden een vitrine met een bijl en maakten schatten uit de zeventiende en achttiende eeuw buit.

De Duitse krant Bild schrijft dat voor de overval zes mannen terechtstaan. Zij komen volgens de krant uit een bekende Arabische familie uit Berlijn. De terugkeer van de diamanten volgde volgens persbureau Reuters na onderhandeling tussen aanklagers en de advocaten van de zes mannen.

De teruggevonden juwelen worden nu onderzocht. Dat gebeurt om de echtheid en de kwaliteit ervan te controleren. Niet alle gestolen goederen zijn teruggevonden. Onder meer een epaulet (een traditionele schouderversiering) met daarop de zogenoemde Witte diamant van Dresden wordt nog vermist.

Aanleggen collectie Grünes Gewölbe begon in zeventiende eeuw

In het Grünes Gewölbe wordt een van Europa's grootste en waardevolste collecties van juwelen en andere schatten afkomstig van koninklijke hoven tentoongesteld.

Het aanleggen van de museumcollectie begon in de zeventiende eeuw door August de Sterke, keurvorst van Saksen en later koning van Polen. Een van de bekendste kunstschatten in het museum is de Groene Diamant van Dresden, een edelsteen van 41 karaat.

