Berlijnse politie zoekt geen verdachten in verband met geëxplodeerd aquarium

De Berlijnse politie is niet op zoek naar verdachten in verband met de explosie van een enorm aquarium die vrijdag plaatsvond in een hotel in de Duitse hoofdstad. Berichten op sociale media suggereren dat, maar een woordvoerder benadrukt dat dat niet het geval is.

Er is volgens de politie geen bewijs dat de explosie het resultaat was van een gerichte aanval.

Onderzoekers die nu ter plaatse zijn denken dat de lage temperaturen, die vrijdag daalden tot 6 graden onder 0, mogelijk een scheur in de tank hebben veroorzaakt. De Amerikaanse fabrikant van het aquarium gaat het incident verder onderzoeken.

De producent stuurt een team deskundigen, melden Duitse media. Het bedrijf Reynolds Polymer uit Colorado benadrukt dat het nog te vroeg is om te zeggen of bijvoorbeeld materiaalmoeheid de oorzaak was.

Veel schade in hotel en omliggende bedrijven

Bij de explosie in het Radisson Blu hotel stroomde een miljoen liter zout water het hotel in. De parkeergarage onder het hotel en de nabijgelegen straten kwamen onder water te staan. Brokstukken lagen op straat en het hotelmeubilair stroomde weg.

De explosie heeft vooral enorme schade veroorzaakt in de hotellobby. De glazen liften zijn onder meer kapot.

Inspecteurs hebben het gebouw inmiddels veilig verklaard, het gebouw dreigt dus niet in te storten. Ook andere bedrijven in het gebouwencomplex melden schade.

Rond het hotel liggen overal dode vissen op straat. Foto: AFP

Enkele vissen konden worden gered

Bijna alle 1.500 vissen die in het aquarium zwommen zijn overleden, slechts enkelen konden worden gered. De dieren zijn overgebracht naar een ander aquarium. Twee mensen raakten gewond door rondvliegende glassplinters. Zij werden vrijdag naar het ziekenhuis gebracht.

Het zestien meter hoge aquarium werd geopend in december 2003 en werd in het Guinness World Recordgenoemd als 's werelds grootste cilindrische aquarium. De bouw ervan kostte ruim 12 miljoen euro.

Het hotel is voor onbepaalde tijd gesloten en de gasten zijn verhuisd naar een andere locatie. Waarheen is niet bekend.

