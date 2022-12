Dodelijke protesten en politieke chaos: dit is er aan de hand in Peru

Bij gewelddadige protesten in Peru zijn de afgelopen weken zeker twintig mensen om het leven gekomen. In het hele land protesteren mensen tegen de afzetting en de arrestatie van president Pedro Castillo. Inmiddels zijn ook de ministers van Cultuur en Onderwijs opgestapt. Dit is er aan de hand in het Latijns-Amerikaanse land.

Op 7 december werd de linkse president Pedro Castillo afgezet omdat hij zijn eigen parlement wilde ontbinden. Hij wilde daarmee voorkomen dat hij werd afgezet. Castillo wordt verdacht van corruptie, rebellie en samenzwering. Het hooggerechtshof verlengde zijn voorarrest donderdag tot anderhalf jaar. Hij was sinds 28 juli 2021 president van Peru. Castillo ontkent elke aanklacht en ziet zichzelf nog steeds als de zittende president.

Na zijn afzetting en arrestatie braken gewelddadige protesten uit. Duizenden Peruanen gingen de straat op om te protesteren tegen de huidige politiek. Bij de protesten kwamen zeker twintig mensen om het leven. Nog eens 450 burgers en politieagenten raakten gewond.

Castillo's vicepresident, Dina Boluarte, volgt hem na zijn afzetting op. Als kersverse president heeft ze het lastig. Ze riep meermaals op tot het stoppen van de protesten en zei ieder slachtoffer te betreuren. Maandag kondigde ze in een toespraak aan dat ze de verkiezingen in het land twee jaar naar voren zou halen. Boluarte hoopte daarmee dat het protestgeweld zou stoppen, maar het parlement blokkeerde haar verzoek. Zaterdag drong zij nogmaals aan op het vervroegen van de verkiezingen.

Dina Boluarte presenteerde op 10 december haar nieuwe regering in Lima. Foto: Reuters

Het Peruaanse ministerie van Defensie kondigde woensdag voor ten minste dertig dagen de noodtoestand af. In een aantal regio's geldt ook een avondklok. Die maatregelen moeten een einde maken aan de gewelddadige protesten, maar dat heeft tot nu toe geen effect.

Opmerkelijk is dat de inwoners van de hoofdstad Lima lijnrecht tegenover de armere Peruanen staan die op het platteland of in kleinere steden wonen. Zij willen dat Castillo aan de macht blijft. Castillo is van eenvoudige afkomst en heeft veel steun onder boeren en de miljoenen oorspronkelijke bewoners van het Spaanstalige land.

De demonstranten eisen nieuwe verkiezingen. Ze willen dat Boluarte aftreedt. Velen lopen met spandoeken rond met de leus 'Dina asesina', wat 'Dina moordenaar' betekent. Toen Castillo aan de macht kwam, steunde Boluarte zijn ideeën, maar toen zij zelf president werd leek die steun te vervallen. Boluarte is niet van plan zelf op te stappen. Dat lost de situatie volgens haar niet op, zei ze zaterdag op een persconferentie.

Er wordt niet alleen veel gevochten, ook bezetten demonstranten vliegvelden en blokkeren ze wegen. Ze steken auto's in brand en ook een regeringsgebouw ging in vlammen op. In heel het land wordt gestaakt. Daardoor ligt de infrastructuur van het land in veel gebieden plat. Bussen, treinen en auto's kunnen soms geen kant op.

Demonstranten blokkeren een hoofdweg in La Joya, een stad in het zuiden van Peru. Foto: AFP

De politie treedt hard op tegen de demonstranten. Er is onder meer traangas ingezet. De politie is in groten getale aanwezig en vecht onder andere te paard tegen de protesterende menigtes. Ook het leger is ingezet om de protesten neer te slaan.

Peru heeft een roerige politieke geschiedenis. Het land is democratisch, maar toch heeft het volk maar weinig invloed op de besluiten die de overheid neemt. Boluarte is de zesde president in vijf jaar. Vier van hen werden president doordat hun voorganger moest aftreden of werd afgezet, zoals bij Castillo ook het geval is. Veel ex-presidenten zijn vervolgd voor corruptie.

Er waren al jaren protesten in het land, maar deze zijn groter en veel gewelddadiger. Vrijdag was het de druppel voor twee ministers. De minister van Onderwijs en de minister van Cultuur kondigden vrijdag hun ontslag aan. Zij stellen dat het staatsgeweld onredelijk is en dat het nooit tot de dood van burgers mag leiden.

Vanwege de noodtoestand die is uitgeroepen, zitten zeker tweeduizend toeristen vast in de Inca-stad Machu Piccu. Onder hen zijn 150 Nederlanders. Er rijden geen treinen en er vliegen vrijwel geen vliegtuigen. Er wordt hard aan het spoor gewerkt zodat treinen weer kunnen rijden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Peru op om voorzichtig te zijn en noemt de situatie "gespannen".

