Auto crasht van 90 meter hoge klif in Californië, inzittenden ongedeerd

Wonder boven wonder heeft een Amerikaans stel nauwelijks verwondingen overgehouden aan een val van een 90 meter hoge klif in Californië. De auto van het koppel vloog van de weg en landde op de kop op de bodem van het ravijn.

Reddingswerkers die de twee vonden noemen het in The New York Times een "wonder".

Cloe Fields (23) reed afgelopen dinsdag samen met haar vriend Christian Zelada (24) op de rand van een steile klif langs de Monkey Canyon, ten noorden van Los Angeles, toen een andere weggebruiker toeterde en het tweetal in probeerde te halen. Het noodlot sloeg toe toen Zelada de macht over het stuur verloor door grind op de weg.

Op beelden van de politie van Los Angeles is te zien hoe de wagen onderaan de rotswand terechtkwam. Op wat blauwe plekken, een beetje nekpijn en een lichte hersenschudding na waren de twee ongedeerd.

In de diepe kloof was geen bereik, maar dankzij een functie op de iPhone van Fields konden de twee toch de hulpdiensten oproepen.

Reddingswerkers die de twee per helikopter naar een ziekenhuis brachten, zeiden tegen The New York Times dat vergelijkbare ongevallen langs de klif altijd een dodelijke afloop kenden. "Wij behoorden tot die één op de 100 miljoen die het er levend vanaf hebben gebracht", aldus Zelada.

Boven de reddingswerkers bovenaan de klif, onder de gecrashte auto in het ravijn. Foto: Los Angeles Sheriff's Department

